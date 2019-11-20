Начальник управления МВД по Нижнему Новгороду Владислав Пронин ушел на пенсию

Глава управления МВД по Нижнему Новгороду Владислав Пронин освобожден от должности 8 ноября. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе ведомства, полковник полиции вышел на пенсию. Временно исполняющим обязанности назначен его заместитель – начальник полиции Нижнего Новгорода Олег Корнилов.

Владислав Пронин занимал должность главы городского управления МВД с 2013 года, сменив на посту Андрея Коновалова.

Напомним, в мае 2019 года на селекторном совещании руководство регионального управления МВД раскритиковало полковника Пронина за кадровый провал в организации работы следствия. В ответ он сообщил, что эмоционально чувствует себя «не очень», и не может ничего доложить по сути вопросов.

Анастасия Еремина