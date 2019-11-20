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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородское спортивное сообщество поддерживает проведение Игр ТАФИСА в Нижнем Новгороде

Игры дадут толчок развитию спорта, и в особенности, неолимпийских видов.

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Игры ТАФИСА, которые будет проведены в Нижнем Новгороде в 2024 году, станут запоминающимся событиям в истории города и дадут толчок развитию спорта и в особенности, неолимпийских видов.


Такую оценку высказал «ЪFM НН» депутат Думы Нижнего Новгорода, председатель правления Нижегородского областного отделения Федерации Кудо России Владимир Поддымников. По его словам, не все олимпийские виды спорта прижились в России, и наоборот, много популярнейших видов, которые не являются олимпийскими и даже не являются кандидатами на включение в программу Олимпиад, но тем не менее ими с удовольствием занимается огромное количество людей, и у этих видов спорта огромное количество болельщиков. Игры ТАФИСА собирают спортсменов-любителей, и в этом их значение.

Ранее мы сообщали, что Нижний Новгород станет столицей Игр Международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА) в 2024 году.

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