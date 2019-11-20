В городской коллектор на улице Минеева сливали опасные отходы

Управление МВД по Нижнему Новгороду арестовало два транспортных средства, с которых в городской коллектор на улице Минеева сливали жидкие бытовые отходы I-IV классов опасности (от чрезвычайно опасных до малоопасных). Ведется административное расследование, назначены экспертизы.

Как сообщает ведомство, в отношении двоих граждан, которым принадлежат эти автомобили, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии»). Штраф для граждан может составить до 2,5 тыс. руб.

Анастасия Еремина