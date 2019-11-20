В Георгиевске на пенсионера завели уголовное дело за избиение врача

Сотрудники Росгвардии задержали и передали полицейским 74-летнего жителя Георгиевска, избившего врача городской больницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Пенсионера доставили в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Полицейские установили, что пожилой гражданин вошел в отделение больницы и после разговора с врачом ударил ее в голову металлическим предметом и скрылся»,— говорится в сообщении.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что причиной для нападения стало недовольство лечением, которое он недавно прошел в больнице. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Дарья Голякова