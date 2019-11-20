В Сочи приставы опечатали пляж «Красный штурм»

Фото: УФССП по Краснодарскому краю

Судебные приставы Хостинского райотдела регионального УФССП запретили въезд транспорта и его парковку на территории муниципального пляжа «Красный штурм». Обеспечительные меры приняты решением Центрального суда Сочи на период рассмотрения иска администрации курорта к ООО «Олимп Холидейс».

По данным ведомства, расположенный по Новороссийскому шоссе пляж закрыт для размещения там транспорта и электротехники. Заезд и парковка на пляже разрешены исключительно для автотранспорта специализированных служб. Приставы опечатали шлагбаум, установленный на дороге к пляжной территории. На пляже размещены соответствующие объявления.

Сообщается, что представители ООО «Олимп Холидейс» на исполнительных действиях отсутствовали, однако были уведомлены о них в соответствии с действующим законодательством «Об исполнительном производстве». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Олимп Холидейс» зарегистрировано в 2019 году в Сочи. Основным профилем общества является зрелищно-развлекательная деятельность. Директор и владелец 100% уставного капитала компании (10 тыс. руб.) — уроженка Саратовской области Оксана Буркова.

Пляж «Красный штурм» находится возле скоростной эстакады на участке трассы Мацеста - Хоста между остановками «Малый Ахун» и «Санаторий Красный Штурм».

Дмитрий Михеенко