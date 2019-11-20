В Пермском крае на 40% выросло количество поддельных банкнот

Количество фальшивых банкнот, выявленных в Пермском крае за девять месяцев 2019 года, выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит отделение по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ.

Всего в 2019 году в регионе выявили 267 поддельных банкнот (190 — годом ранее) российских денежных знаков на общую сумму почти 1,2 млн руб., из них 231 фальшивая банкнота номиналом 5000 руб. и 23 – номиналом 1000 руб. (в сумме — 95,1% от общего количества). Количество подделок номиналом 1000 руб. снизилось более чем в два раза, а номиналом 5000 руб., наоборот, выросло. С начала 2019 года было выявлено также четыре банкноты номиналом 500 руб.

Кроме этого, отмечено появление имитации новых банкнот образца 2017 года номиналом 2000 руб. Хотя качество данных подделок находится на невысоком уровне, их количество растет: с начала 2019 года было выявлено девять подделок банкнот этого номинала.

Несколько уменьшилось число поддельных купюр иностранных государств: 7 штук против 10 за аналогичный период годом ранее. Большая часть пришлась на доллары США — 4 штуки, а также евро — 3 штуки.