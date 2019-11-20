Митинг за референдум о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду согласован властями

Администрация Богородского района согласовала жителям Новинок время и место митинга за проведение референдума о присоединении сельсовета к Нижнему Новгороду.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил представитель инициативной группы Жалялотдинов, уточнивший, что митинг пройдет 27 ноября с 18 до 20 часов в поселке возле дома культуры. Ранее митинг планировался на 24 ноября, но из-за ошибок в оформлении документов пришлось изменить время его проведения.

Рустам Жалялотдинов рассказал «ЪFM НН» об опасениях, которые жители хотят донести до властей. В частности, он сам и его единомышленники боятся, что после 1 января, когда Новинки присоединят к Нижнему Новгороду, не будут убирать снег и перестанут вывозить мусор, поскольку договоры на уборку снега и вывоз мусора еще не заключены, а не их заключение требуется время.

Хотя инициативная группа, которую возглавляет Рустам Жалялотдинов, открыто выступает против присоединения Новинок к областному центру, объясняя свою позицию невниманием властей к их мнению и отсутствием ответов на вопросы, которые были заданы на публичных слушаниях 10 октября, митинг будет не против присоединения, а в поддержку проведения референдума. Заявители митинга хотят, чтобы было услышано мнение всех жителей Новинок. При этом эксперты прогнозируют в случае проведения референдума уверенную победу «движения неприсоединения», поскольку ядро тех, кто выступает в поддержку решения властей, составляют обманутые дольщики ЖК «Окский берег» и «Новинки Smart City», большинство из которых не зарегистрированы на территории сельсовета и участвовать в референдуме не имеют права.