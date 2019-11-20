Бюджет Перми утвержден в первом чтении

Гордума Перми утвердила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы. Как сообщается на сайте мэрии, основные характеристики проекта бюджета имеют следующие параметры: доходы в 2020 году запланированы в объеме 37,9 млрд руб., в 2021 году — 41 млрд руб., в 2022-м — 40,4 млрд руб.; расходы в 2020 году составят 39,2 млрд руб., в 2021-м — 41,4 млрд руб., в 2022 году — 41 млрд руб.

«Городской бюджет сохраняет сбалансированность и социальную направленность. Определяющие направления на ближайшие три года — участие города в реализации национальных проектов, подготовка к трехсотлетию, развитие социальной инфраструктуры. Доходы в 2020 году увеличатся на 10 млрд руб., что позволит решить важную задачу по переселению граждан из аварийного жилья, а также обновить подвижной состав общественного транспорта, продолжить благоустройство города»,— заявил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Важной особенностью нового бюджетного цикла является значительное увеличение финансовой поддержки из краевого и федерального бюджетов — с 11,6 млрд руб. в текущем году до 16,9 млрд руб. в 2020 году.

Инвестиционная составляющая бюджета вырастет с 4,8 млрд руб. в 2019 году до 9,3 млрд руб. в 2020-м. Средства будут направлены на строительство пяти детских садов, девяти школ, двух бассейнов, лыжероллерной трассы, ремонт автомобильных дорог, реконструкцию Дворца молодежи, а также на переселение граждан из аварийного жилья.

В числе мероприятий по благоустройству города — комплексное благоустройство улицы Ленина, Комсомольского проспекта, улицы Петропавловской, реализация проекта «Умный свет», завершение благоустройства набережной Камы, обновление подвижного состава и трамвайных путей, благоустройство скверов и парков. Планируется завершение реконструкции улиц Героев Хасана и Революции, реконструкция улицы Карпинского, улицы Маршала Жукова, улицы Плеханова, площади Восстания, строительство улицы Крисанова.

При формировании расходов бюджета запланированы средства на предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Из бюджета города в 2020–2021 годах на эти цели планируется направлять 50 млн руб. ежегодно.