В Ижевске закрыли частный детсад из-за вспышки ротовируса

Частный детсад «Пчелка» закрыли в Ижевске на 60 суток после регистрации нескольких случаев ротовирусной инфекции у детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты управления выявили нарушения в прохождении медосмотра, гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников детсада. Также установлено, что в учреждении отсутствовало меню, нарушились температурный режим и технология приготовления блюд, а также не проводилась текущая и заключительная дезинфекция оборудования.