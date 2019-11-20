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В Ижевске закрыли частный детсад из-за вспышки ротовируса

Частный детсад «Пчелка» закрыли в Ижевске на 60 суток после регистрации нескольких случаев ротовирусной инфекции у детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты управления выявили нарушения в прохождении медосмотра, гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников детсада. Также установлено, что в учреждении отсутствовало меню, нарушились температурный режим и технология приготовления блюд, а также не проводилась текущая и заключительная дезинфекция оборудования.

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