В Уфе в 2020 году пройдет второй Российско-австрийский форум «Сочинский диалог»

В Уфе летом 2020 года пройдет одна из сессий Российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Австрии Дмитрия Любинского. Оно прозвучало на австрийско-башкирском экономическом форуме в палате экономики Австрии в Вене. Господин Любинский сообщил, что обсуждал эту тему с руководителем башкирской делегации в Вене, первым вице-премьером республики Андреем Назаровым. По его словам, в Уфе решено провести региональную встречу представителей российских регионов и австрийских федеральных земель. Первая такая встреча прошла в Зальцбурге.

В Вене в эти дни проходит презентация инвестиционного потенциала Башкирии. В форуме участвуют около 300 представителей Австрии и России, почти 40 компаний из Башкирии, отмечает ТАСС.

Ирина Самойлова