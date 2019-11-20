В Самаре Ботанический сад получит статус особо охраняемой территории

Земельный участок площадью около 23,5 тыс. кв. м переведен в зону Р-4 (особо охраняемых природных территорий). Речь идет о территории Ботанического сада на Московском шоссе, 36, в Октябрьском районе Самары. Соответствующие изменения в муниципальную карту правового зонирования внесла городская дума. Об этом сообщает пресс-служба думы со ссылкой на председателя Алексея Дегтева.

«Так сложилось, что в центре Самары существует оазис, где горожане могут соприкоснуться с природой, никуда не выезжая. Необходимо было закрепить неприкосновенность этой территории»,— цитируются в сообщении слова Алексея Дегтева.

Ранее Ботанический сад располагался в нескольких зонах: резервных территорий, общественно-деловой зоне для размещения объектов учебного и научного назначения, общественно-деловых зонах районного и городского значения, зоне предприятий и складов, а также в зоне особо охраняемых природных территорий.

Георгий Портнов