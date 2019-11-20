Путин назвал справедливой передачу Башкирии пакета «Башнефти» после ее деприватизации

Президент России Владимир Путин назвал справедливой передачу Башкирии части пакета АНК «Башнефть» после деприватизации компании. После того, как в арбитражном суде была оспорена сделка по переходу АНК под контроль АФК «Система», Башкирия в 2015 году получила в «Башнефти» блокирующий пакет. Контрольный пакет позже, в 2016 году, купила «Роснефть».

«Я думаю, что это справедливо, когда значительная часть пакета перешла республике, чего раньше не было», — передает заявление главы государства «Прайм», прозвучавшее на форуме «Россия зовет!».

"Башнефть" слили в оперативном порядке "Роснефть" жесткой рукой начала устанавливать свои порядки в приобретенной "Башнефти", в первый же день заменив весь топ-менеджмент и сконцентрировав усилия своих сотрудников на изучении контрактов поглощаемой компании. Такой подход к интеграции актива заставил собеседников "Ъ" на рынке не только вспомнить 1990-е, но и предположить, что смена собственника может серьезно изменить отношения "Башнефти" с контрагентами, в том числе с также претендовавшим на нее ЛУКОЙЛом. Читать далее

О том, как «Роснефть» начинала управлять «Башнефтью», подробнее в материале "Ъ" «"Башнефть" слили в оперативном порядке».

Ирина Самойлова