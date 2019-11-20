12 индустриальных парков создаются в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в разработке находятся 12 индустриальных парков и промышленных технопарков, рассказал первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин на совместном заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности и совета по развитию малого и среднего предпринимательства. «Общий предполагаемый объем инвестиций составляет более 10 млрд руб., количество планируемых к созданию рабочих мест – более 6 тыс. Все парки находятся на разных стадиях развития»,— отметил он.

Индустриальные парки создаются в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах. Среди них: промышленный технопарк «Синергия» в Нягани, производственно-логистический парк «Югорский» в Сургутском и Нефтеюганском районах, индустриальный парк «Ява» в Югорске. Сургутский индустриальный парк «Югра» в январе был аттестован в Минпромторге России. Специализация парка – производство электрощитового, вентиляционного, нефтепромыслового оборудования, кабельной продукции и строительных материалов. В Нижневартовске и Сургуте планируется создание индустриальных парков в сфере переработки отходов ТКО. Оба парка находятся на этапе структурирования и разработки основополагающих документов по проекту.

По мнению директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, на сегодняшний день парков в автономном округе недостаточно. «Индустриальные, промышленные или технопарки должны быть в каждом муниципальном образовании»,— считает он. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев предложил создать в Нижневартовске и Нижневартовском районе индустриальный парк для малого и среднего бизнеса, который мог бы работать в части нефтесервисного оборудования.

По итогам заседания Геннадий Бухтин дал поручение соответствующим ведомствам разработать стратегию развития промышленных парков Югры.