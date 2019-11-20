Всероссийский Дед Мороз: о Новосибирске, своем возрасте и Снегурочке

В столицу Сибири из Великого Устюга приехал главный символ Нового года! За два дня в Новосибирске — 17 и 18 ноября — он подарит праздник сотням жителей города.

В Новосибирск главный Дед Мороз страны вместе с командой «НТВ» приезжает уже четвертый год подряд. В этот раз его маршрут насчитывает 28 городов: началось путешествие в Красноярске, а закончится в Москве. Новосибирск стал пятым по счету городом в списке большого путешествия. Утром 17 ноября в мэрии Новосибирска всероссийский Дед Мороз успел провести пресс-конференцию для журналистов и рассказать о поездке и впечатлениях от города.

— Как вам Новосибирск?

— Очень яркий и красивый город. Я даже знаю, что у вас есть улица Новогодняя на левом берегу. Не удалось прогуляться по ней, но постараюсь.

— С кем из сибиряков планируете встретиться?

— С ребятами из реабилитационного центра «Заря», с семьей Пантюховых, в которой живет девять деток. Также познакомлюсь с девочкой, которую зовут Снежана, у нее проблемы со здоровьем, и я надеюсь, что наша встреча будет для нее большим добрым событием, также мы вручим нужный медицинский подарок. Для всех жителей города большой праздник пройдет 18 ноября в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Начало в 16:00.

— Почему из Барнаула в Новосибирск приехали на автобусе, а не на тройке коней?

— Кони у меня хоть и волшебные, но людей боятся! К тому же им надо отдохнуть, набраться сил — совсем скоро их ждет очень много работы.

— А почему без Снегурочки?

— Она осталась в своем тереме в Костроме, помогает по хозяйству, следит за помощниками, разбирает почту. Вы даже не представляете, сколько мне приходит писем каждый день! А особенно ближе к Новому году: в ноябре, декабре — тысячи писем в день.

— Дедушка, скажите по секрету, сколько вам лет?

— Столько лет, что сам уже и не помню. Но ученые-историки говорят, что мне столько, сколько существует свет. Плюс-минус 100 лет.

— Ваш любимый напиток?

— Я очень люблю чай, особенно наш северный: иван-чай, чай на лесных целебных травах. Что люблю к чаю? Больше всего уважаю мед и пряники.