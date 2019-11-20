В Саратове мошенник обманул мать подозреваемого в преступлении на 700 тысяч

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, преступление было совершено при следующих обстоятельствах: в октябре 2016 года в отношении жителя Саратова возбудили уголовное дело о хищении в особо крупном размере, его заключили под стражу. Воспользовавшись этим, его знакомый обратился к матери арестованного и предложил «решить вопрос» с прекращением уголовного дела за 700 тыс. руб. Он ввел женщину в заблуждение относительно своих возможностей повлиять на процедуру. Последняя согласилась и в течение ноября и декабря 2016 года передала ему денежные средства, которые мужчина присвоил, считают в СУ СК.

Противоправная деятельность гражданина была выявлена сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Марина Ковалева