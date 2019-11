Награды по размеру

Американская Академия звукозаписи опубликовала имена номинантов на главную музыкальную награду — Grammy. В восьми номинациях заявлена поп-певица Лиззо (Мелисса Вивиан Джефферсон), и в соцсетях уже спорят, так ли важны ее музыкальные достижения, или дело все же в особом внимании к публичным персонам plus size.

62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США состоится 26 января в Лос-Анджелесе. После многих лет проведения церемонии в феврале академия перенесла ее на конец января. Причиной стало объявление даты вручения «Оскаров» — 9 февраля: раньше кинематографисты вручали свои награды в конце месяца.

В рамках голосования деятелей музыкальной индустрии, результаты которого будут объявлены 26 января в зале Staples Center, оцениваются произведения, которые вышли в промежутке с 1 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года. Голосование за номинантов пройдет в 84 категориях. Ведущей церемонии второй год подряд будет певица Алиша Киз. В качестве президента Академии звукозаписи в 2020 году дебютирует Дебора Дуган, ранее работавшая с лидером U2 Боно в благотворительной организации RED.

В восьми номинациях представлена Лиззо — эффектная техасская певица, выпустившая в 2019 году альбом «Cuz I Love You». Она обошла даже всеобщую любимицу Билли Айлиш, чья песня «Bad Guy» на данный момент является едва ли не самой узнаваемой из вышедших в 2019 году.

В этом с ней может соперничать только 20-летний рэпер Лил Нэз Экс, чей хит «Old Town Road» получил огромную известность в популярной у подростков соцсети TikTok. И «Bad Guy», и «Old Town Road» вполне могут рассчитывать на победу в номинациях «Песня года» и «Запись года» наравне с песней Лиззо «Truth Hurts», а в восточном полушарии они, конечно, гораздо популярнее.

Все три артиста заявлены в четырех самых почетных номинациях: «Песня года», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший новый артист». Настоящих дебютантов среди них только двое. «Cuz I Love You» — третья студийная пластинка Лиззо.

У Билли Айлиш и Лил Нэз Экса по шесть номинаций, у Арианы Гранде — пять, причем впервые в своей карьере она поборется за Grammy в номинации «Альбом года». На Grammy в главных номинациях претендуют также поп-артисты H.E.R., Халид, Пост Мэлоун, Лана Дель Рей, Леди Гага и Тейлор Свифт, а также инди-группы Bon Iver и Vampire Weekend и многообещающий шотландский певец Льюис Капальди, чей концерт должен был состояться как раз в эти дни в Москве, но был отменен.

Бейонсе, считающаяся королевой американской поп-музыки, в этом году номинирована только за песню из фильма «Король Лев» и за альбом-саундтрек.

Среди номинантов в танцевальных и электронных номинациях — Bonobo, The Chemical Brothers и Apparat. В номинации «Лучший рок-альбом» среди прочего выдвинут диск группы The Cranberries «In The End», записанный в память о ее вокалистке Долорес О’Риордан. В рок-номинациях фигурирует и группа Rival Sons, которая впервые выступит с сольным концертом в Москве 30 ноября. В номинации «Лучшее металлическое исполнение» на Grammy выдвинута альтернативная группа Tool, вернувшаяся с новым альбомом после 13-летнего молчания (см. “Ъ” от 16 сентября). Лидер Radiohead Том Йорк представлен в номинации «Альтернатива» с сольным альбомом «Anima» в одном ряду с Джеймсом Блейком, Bon Iver и Big Thief. Том Йорк также номинирован за лучшую песню к фильму. Это «Suspirium» из фильма «Суспирия».

70-летняя любимица гей-дискотек Глория Гейнор неожиданно обнаруживается в списке номинантов в разделе «Современная христианская музыка» как исполнитель лучшей песни в стиле госпел.

За премию в номинации «Лучший саундтрек» поборются среди прочих «Король Лев», «Рокетмэн» и «Звезда родилась». В ряду претендентов на Grammy за лучшую оригинальную музыку в визуальных медиа — саундтрек Хильдур Гуднадоуттир к сериалу «Чернобыль», а среди конкурентов в номинации «Лучшее музыкальное видео» — The Chemical Brothers, FKA Twigs и Туве Лу.

Имя одного из лауреатов Grammy известно уже сейчас. Точнее, это название группы — Aerosmith. Бостонские рокеры получат награду «Персона года», которую вручает некоммерческая организация MusiCares, учрежденная Академией звукозаписи для обеспечения медицинской помощи нуждающимся музыкантам.

Борис Барабанов