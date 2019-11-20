В Нижнем Новгороде бывшего полицейского осудят за покушение на сбыт наркотиков

Ленинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов Вадима Белова. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ч. 3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщается на сайте суда, в январе 2018 года обвиняемый за 40 тыс. руб. проинструктировал своего знакомого о том, как открыть интернет-магазина по продаже наркотиков, и сообщил ему служебную информацию о проводимых полицией проверках. Позже приятель Вадима Белова (дело было выделено в отдельное производство) по его указанию нашел в Березовой Пойме три «закладки» с наркотиками и забрал себе. Эти вещества сообщники хотели позже продать через онлайн-магазин. Однако сообщника подсудимого задержали, наркотики изъяли, и продать их бывший полицейский не смог.

Анастасия Еремина