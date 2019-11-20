В Абинском районе неизвестные похитили более пяти км провода ЛЭП

В станице Мингрельская Абинского района неизвестные срезали более пяти км провода линии электропередачи. Как сообщает пресс-служба «Кубань-Энерго», объект обеспечивал электроснабжение местного сельскохозяйственного предприятия. Материальный ущерб оценивается в сумму около 400 тыс. руб.

Сейчас полицейские совместно со специалистами организации выясняют обстоятельства происшествия. Правонарушителям грозит наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса РФ – 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158 (кража).

Елена Рыжкова