Пермь посетил посол Бразилии в РФ

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с послом Бразилии в РФ Товаром да Силва Нунесом. По словам Максима Решетникова, Бразилия является главным внешнеторговым партнером региона. «Пермский край известен не только удобрениями и нефтяной промышленностью, у нас мощное машиностроение и образование. Мы можем инициировать проекты по локализации производств»,— добавил Максим Решетников.

Как сообщил по итогам встречи господин да Силва Нунес, в Пермском крае видно поле для сотрудничества не только в экспорте минеральных удобрений, но и в машиностроении, робототехнике, IT, туризме, образовании.

«У Бразилии развитые технологии в сельском хозяйстве, поэтому Россия видится интересным партнером. Частичка Пермского края приходит в Бразилию в качестве удобрений и возвращается в виде продуктов пищевой промышленности»,— заключил посол.

Напомним, объем товарооборота с Бразилией в 2018 году составил $817 млн. На 99% он приходится на удобрения, а также на газетную бумагу и продукцию химической промышленности. Импорт составляет пищевая промышленность, оборудование, инструменты. Краевое правительство последовательно наращивает международные связи. В 2018 году прошло 443 мероприятия по их развитию, в 2019 году — 282. Основными партнерами в этих мероприятиях являются Германия, Китай, Великобритания.