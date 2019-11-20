Возбуждено уголовное дело о крупном ДТП в Белгородской области

Полиция в Белгородской области возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика Scania, в ДТП с которым погибли три человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло 18 ноября около 15:20 на автодороге «Крым-Комсомольский-Красиво» в Белгородском районе.

По предварительной версии полиции, 53-летний житель местный житель за рулем грузовика во время обгона по встречной столкнулся с «ВАЗ 2105». 64-летний водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров — мужчины 59-ти и 62-лет — погибли на месте.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). В полиции уточнили, что водитель грузовика находится под подпиской о невыезде.

Сергей Калашников