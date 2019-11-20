Завершено расследование уголовного дела главы Чебаркуля

Следственные органы завершили расследование уголовного дела главы Чебаркуля Сергея Ковригина, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Сергей Ковригин обвиняется по трем статьям: ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 90 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в 2016 году глава города получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за незаконную передачу муниципальных коммунальных сетей. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Ковригина задержали в марте этого года. По данным родственников мэра, ему вменяют получение взятки в виде хвалебных статей о деятельности его администрации, размещенных в одном из интернет-изданий. В апреле по обвинению в даче взятки главе задержали и поместили под стражу директора ООО «Городское коммунальное хозяйство» Евгения Бородина. Мэр Чебаркуля находится под домашним арестом.