Шлифовщик Павловского автобусного завода скончался на производстве

Государственная инспекция труда по Нижегородской области приступила к расследованию смерти шлифовщика сварочного цеха Павловского автобусного завода (ПАЗ, входит в Группу ГАЗ). Сотрудник предприятия скончался на рабочем месте 18 ноября.

По информации ведомства, в тот день сотрудник закончил выполнять рихтовку кузова и пошел в бытовое помещение. В умывальном помещении он почувствовал резкое недомогание и упал на спину. Коллеги оказали ему первую помощь и вызвали врачей, но реанимировать мужчину не удалось.

Анастасия Еремина