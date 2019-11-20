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Шлифовщик Павловского автобусного завода скончался на производстве

Государственная инспекция труда по Нижегородской области приступила к расследованию смерти шлифовщика сварочного цеха Павловского автобусного завода (ПАЗ, входит в Группу ГАЗ). Сотрудник предприятия скончался на рабочем месте 18 ноября.

По информации ведомства, в тот день сотрудник закончил выполнять рихтовку кузова и пошел в бытовое помещение. В умывальном помещении он почувствовал резкое недомогание и упал на спину. Коллеги оказали ему первую помощь и вызвали врачей, но реанимировать мужчину не удалось.

Анастасия Еремина


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