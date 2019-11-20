Жители части Сызрани будут меньше платить за тепловую энергию

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил тариф на тепловую энергию в зонах деятельности ПАО «Т Плюс» в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 декабря 2019 года жители и юридические лица Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир, где производство тепловой энергии осуществляется на Сызранской ТЭЦ, будут получать платежные документы напрямую от ПАО «Т Плюс».

Согласно новому тарифу, стоимость 1 Гкал для населения будет составлять 2136 руб., что на 102 руб. ниже, чем в предыдущих платежах.