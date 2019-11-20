Похолодание в Самарской области продержится до выходных

Низкая температура воздуха до -20°C сохранится в Самарской области в ночное время вплоть до ближайшей субботы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«Воздушная масса в этот период будет поступать с северных районов России. Температура воздуха в ночные и дневные часы начнет значительно понижаться. На дорогах местами произойдет образование гололедицы»,– говорится в сообщении.

В ближайшие дни в регионе сохранится переменная облачность без существенных осадков.

В этот период в Самарской области будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 и 4-9 м/с.

Георгий Портнов