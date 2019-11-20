Белгород покроет дефицит бюджета кредитом в 310 млн рублей

Мэрия Белгорода объявила аукцион по открытию для муниципального бюджета кредита в 310 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Средства должны быть направлены на покрытие дефицита бюджета и погашение текущих долгов.

Средства должны быть привлечены до конца 2019 года, использовать их мэрия может в течение следующих двух лет. За пользование заемными средствами мэрия готова заплатить банку 46,5 млн руб. Это максимальная цена контракта. Заявки на электронный аукцион принимаются до 2 декабря, сами торги пройдут 4 декабря.

Напомним, Бюджет Белгорода на 2019 год был утвержден с доходами в 9,9 млрд руб. и расходами в 10,4 млрд руб. Дефицит таким образом составил 447,4 млн руб. (4,3% расходов).

О тенденциях в кредитовании читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Черноземный бизнес заработал на долги».

Сергей Калашников