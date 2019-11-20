Спрос инвесторов на акции Alibaba превзошел ожидания

Alibaba Group прекратит принимать заявки от институциональных инвесторов на покупку ее акций в Гонконге раньше, чем планировалось. На фоне высокого спроса интернет-гигант официально закроет книгу заявок в среду, 20 ноября, в час ночи по гонконгскому времени — на полдня раньше запланированного, сообщает CNBC со ссылкой на несколько источников. При этом один из источников отметил, что «книга заявок уже заполнена».

В ходе вторичного размещения своих акций на Гонконгской фондовой бирже Alibaba планирует выпустить 500 млн новых обыкновенных акций с опционом доразмещения на еще 75 млн акций. Из 500 млн акций для индивидуальных инвесторов будет зарезервировано как минимум 12,5 млн выпускаемых акций. Позднее компания может увеличить их долю до 50 млн акций, или 10% общего предложения. Стоимость таких акций на начале торгов скорее всего составит $24,01. В случае реализации опциона доразмещения, Alibaba может привлечь примерно $13,8 млрд. Официально стартовая цена акций будет объявлена позднее в среду, 20 ноября. Торги стартуют 26 ноября.

Кирилл Сарханянц