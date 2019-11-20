Держатели карт Сбербанка смогут получить до 100% СПАСИБО от суммы чека на любых АЗС

Фото: Сбербанк

19 ноября 2019 года, Москва — Сбербанк сообщает о старте акции «Заправляйся на все 100 с картой Mastercard», которая будет проходить в течение семи недель, с 14 ноября по 31 декабря.



C 14 ноября по 31 декабря клиенты Сбербанка, заправляясь на любых АЗС на территории РФ и расплачиваясь картой Mastercard Сбербанка, получат возможность вернуть до 100% суммы чека бонусами СПАСИБО.

Дополнительно у клиентов есть шанс получить скидки у одного из партнеров программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Для того чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо быть участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплачивать картой Mastercard Сбербанка покупки на автозаправках в период акции.

Любая покупка на АЗС может стать счастливой — тогда за нее участнику будет начислено от 5 до 100% суммы чека на бонусный счет. Это может быть покупка топлива или сопутствующих товаров на любых автозаправочных станциях по всей территории РФ. Чем чаще участник будет совершать покупки, тем выше шансы получить бонусы СПАСИБО.

Дополнительно у клиентов есть шанс получить специальное предложение в виде скидки от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». Для этого также достаточно совершать покупки по карте Mastercard на АЗС в период проведения акции.

Подробности — на сайте «Спасибо от Сбербанка».