За 9 месяцев Белгородэнерго ввело в работу 47 МВА новой мощности

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

В рамках реализации инвестиционной программы «Россети Центр Белгородэнерго» за 9 месяцев ввел в эксплуатацию 47 МВА трансформаторной мощности, построил и реконструировал 366 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Объем капитальных вложений составил 1,6 млрд рублей (c НДС).

Основные средства направлены на повышение надежности, развитие питающих центров, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков ИЖС, исполнение договоров технологических присоединений, реализацию проектов цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Крупным проектом года стала комплексная модернизация ПС 35/10 кВ «Никольское» в Белгородском районе по технологии цифровой подстанции. Все данные о параметрах работы оборудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации современного питающего центра по цифровым каналам передачи данных поступают в Центр управления сетями. Это повысило надежность и качество электроснабжения 10 тысяч потребителей, промышленных и социальных объектов, расположенных в густонаселенном пригороде Белгорода. Торжественное открытие первой в Центральном федеральном округе цифровой подстанции состоялось в августе текущего года.

На реализацию программы технического перевооружения и реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей направлено 270 млн рублей. Энергетики комплексно модернизировали 80 км линий и порядка 30 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. Еще 170 млн руб. освоено в рамках программы по обустройству микрорайонов ИЖС электросетевой инфраструктурой. Возможность для подключения к централизованному электроснабжению получили 630 участков частных застройщиков.

На технологическое присоединение льготной категории заявителей за 9 месяцев направлено 390 млн руб. инвестиционных средств. К электрическим сетям подключено 4 475 физических и юридических лиц общей мощностью 94,55 МВт, в том числе социальные учреждения и крупные объекты агропромышленного комплекса региона, работающие по программам импортозамещения.

Белгородэнерго реализует 26 проектов в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса. В частности, в Борисовском районе завершаются работы по построению распределенной автоматизированной системы управления сетью 6/10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии всех трансформаторных подстанций района. На реализацию проекта «Цифровой РЭС» направлено 80 млн руб.

Инвестиционная программа Белгородэнерго в 2019 году запланирована в объеме 3,1 млрд рублей с НДС. В эксплуатацию будет введено 77 МВА новой мощности, построено и реконструировано свыше 590 км линий электропередачи 0,4-110 кВ.