К концу недели в Свердловской области потеплеет

С 19 по 22 ноября до 20:00 в Свердловской области ожидается смог, сообщили уральские синоптики. «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется о первой степени опасности по неблагоприятным метеоусловиям (НМУ)»,— уточнили в гидрометцентре.

По данным синоптиков, к концу недели ожидается потепление. В четверг, 21 ноября, температура воздуха днем будет от минус 6 до минус 8. Ночью — минус 11-12. В пятницу, 22 ноября, днем — от минус 4 до минус 6, ночью — от минус 7 до минус 9. Ветер 5-11 м/с.