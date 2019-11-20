«Алроса» отменила запущенные два месяца назад авиарейсы из Петербурга в Новокузнецк

Авиакомпания «Алроса» временно приостановила полеты по маршруту из Санкт-Петербурга (Пулково) в Новокузнецк (Спиченково). Решение связано с невысоким спросом на данное направление со стороны пассажиров, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на гендиректора компании-перевозчика Андрея Гулова.

По словам господина Гулова, исключением станет период новогодних праздников: рейсы по данному направлению с конца декабря до первой половины января будут выполняться. Представитель «Алросы» не исключил, что с апреля следующего года направление снова запустят, если авиакомпании совместно с правительством Кузбасса, аэропортами Новокузнецка и Петербурга удастся стимулировать пассажирский спрос.

Ранее сообщалось, что «Алроса» запустила с 21 сентября регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Новокузнецк – Санкт-Петербург. Они выполнялись раз в неделю на самолетах Boeing-737-800.

Юрий Зуев