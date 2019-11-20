Директор новосибирского цирка заявил о своем увольнении

Руководство Росгосцирка может уволить директора Новосибирского государственного цирка Сергея Шабанов, заявил он на пресс-конференции в среду. Информацию об этом подтвердили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе Росгосцирка.

«Фактически я уже уволен. Видимо, я не понравился руководству Росгосцирка в Москве. Будет новый руководитель, из системы Росгосцирка»,— приводит НГС слова господина Шабанова. По словам экс-директора, основная претензия федерального руководства к нему заключалась в том, что их «не устроил ремонт зала цирка за 450 тыс. руб., так как не было закупок и конкурсов».

Сергей Шабанов работал директором Новосибирского цирка на протяжении шести с половиной лет. До этого более 20 лет руководил Кемеровским государственным цирком. Награжден медалями ордена «За службу Отечеству» первой и второй степеней.

Юлия Сасевич