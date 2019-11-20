В Адвокатской палате Башкирии проходит новая серия обысков

В Адвокатской палате Башкирии сегодня проходят очередные обыски, сообщил телеграм-канал «Большой хапок». Пресс-секретарь палаты Тимур Якупов информацию подтвердил. В помещениях организации работают сотрудники Следственного комитета. Напомним, что в июне СКР возбудил по материалам башкирского управления ФСБ уголовное дело по подозрению неустановленных должностных лиц палаты в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предметом расследования является невыгодная, по версии следствия, сделка, в результате которой в 2014 году палата арендовала помещения на улице Маркса у тещи президента организации Булата Юмадилова.

В пресс-службе палаты заявили, что «проводимый в третий раз за полгода обыск вызывает вопросы об объективности расследования, а также стоящих перед ним целях и задачах». «Проверяются одни факты, в законности которых нет сомнений, а изымаются документы, не имеющие отношения к проверке. Нами самостоятельно предоставлялись все запрашиваемые документы. Поэтому мы считаем, что данные действия не обоснованны. Будем их обжаловать»,— отметили в палате.

В региональном управлении СКР от комментариев отказались «в интересах следствия».

Булат Баширов