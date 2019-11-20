Почта России подтвердила покупку «Навигатора»

Почта России сегодня сообщила о приобретении 16,2 тыс. кв. м в складском комплексе «Навигатор», расположенном Индустриальном районе Перми (ул. Промышленная, 107).

Как уточняется в сообщении, недвижимость пробрело АО «Национальные Логистические Технологии», (АО «НЛТ»), совместное предприятие Почты России и банка ВТБ. Оно же будет управлять комплексом.

АО «НЛТ» планирует полностью занять здание СК «Навигатор». Новый логистический почтовый центр (ЛПЦ) позволит в два-три раза увеличить мощность обработки заказов Почты России, отмечается в сообщении.

Ранее объект принадлежал ООО «НТС „Градиент“», одной из ведущих дистрибьюторских компаний России.

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