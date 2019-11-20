Александр Пумпянский выставит на аукцион ракетку и форму победителя Уимблдона

Ракетку и спортивную форму известного теннисиста Роджера Федерера выставил на аукцион председатель совета директоров группы «Синара» Александр Пумпянский. По данным пресс-службы Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), лоты будут разыграны 6 декабря на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея».

В пресс-службе отметили, что Роджер Федерер играл ракеткой, выставленной на аукционе, в победном Уимблдонском турнире в 2012 году. На ракетке есть автограф теннисиста и его надпись «2012». В форме, которая будет разыграна на благотворительном вечере, господин Федерер играл в открытом чемпионате Франции-2019. В нее входит футболка и шорты теннисиста с автографом.

Роджер Федерер — швейцарский теннисист, победитель 20-ти турниров Большого Шлема, рекордсмен по числу недель в статусе первой ракетки, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Хопмана и Кубка Дэвиса. В 2017 году стал первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде.

Помимо этого, на аукционе будут разыграны исторический сборник об Екатеринбургском уезде, созданный 130 лет назад городским головой Ильей Симановым, трехтомник «Истории искусства всех времен и народов» в кожаном переплете с золоченым тиснением, изданный в 1903 году директором Дрезденской галереи Карлом Верманом. Вырученные средства с аукциона будут направлены на лечение детей в Свердловской области с проблемами опорно-двигательной системы.

Дарья Соколова