Сад как искусство

Секретный сад в центре мегаполиса

В самом центре Замоскворечья — района, который и по сей день бережно хранит атмосферу старой Москвы, на одной из самых загадочно-тихих улиц исторического центра города, в минуте от Третьяковской галереи находится секретный сад — настоящий «портал» во времена дореволюционной Москвы. Созданный в лучших традициях начала XX века и основанный на современных ландшафтных трендах, тайный сад является частью масштабного благоустройства территории уникального клубного дома Barkli Gallery.

Сад, как и само коллекционное здание, посвящен тем, кто влюблен в исторический центр Москвы, тем, кто хочет всего и сразу: высочайшего сервиса, спокойного досуга с близкими, а еще — богемного очарования места, которое в свое время покорило знаменитых аристократов, меценатов, великих художников и литераторов.

Фото: Barkli Gallery

Тайный сад Barkli Gallery — это своего рода палимпсест: роспись, выполненная поверх старого изображения. Спроектированный по последнему слову ландшафтного искусства, он стал воплощением самых утонченных и актуальных тенденций дизайна и стиля в симбиозе с классическими традициями. Дизайнерские решения, качество работ и использованных материалов в полной мере соответствуют уровню коллекционных квартир клубного дома, уже ставшего легендарным.

Эстетика в деталях

Фото: Barkli Gallery

Скрытый от посторонних глаз, сад доступен только для жителей и их гостей — чужие сюда попасть не могут. Тем приятнее прогуляться по укромным дорожкам среди пышной цветущей зелени. В этом саду каждый найдет для себя любимый уголок — все здесь имеет смысл, на каждой детали останавливается взгляд: плитка камня, массивная скамья в римском стиле, завиток металла литой ограды.

Мотивы модерна и геометрия неоклассицизма, характерные для облика дома, отчетливо прослеживаются и в ландшафтной архитектуре. Дизайн сада выполнен в неоклассическом стиле, передающем атмосферу уютного, давно обжитого места, предназначение которого — дарить минуты истинного душевного равновесия. Палитра тайного сада довольно сдержанная. На площади 200 кв. м высажено более 30 видов растений, среди которых сосны, клены и туя, яблони и вишни, виноград и миндаль, призванные сохранить очарование старины и заложить основу для яркого будущего. Пурпурные кусты бересклета и белоснежная спирея, пышная гортензия и нежная калина Roseum будут радовать посетителей сада начиная с апреля и до самой глубокой осени.

Фото: Barkli Gallery

Единую органичную композицию дополняют изготовленные по эксклюзивному заказу малые архитектурные формы. Сад украшают величественные природные валуны, специально привезенные из горных районов Северного Кавказа, а ступени тротуаров, вазоны и скамейки выполнены из состаренного лабрадорита. Вымощенные натуральным камнем тропинки снабжены подогревом, препятствующим образованию наледи в зимние месяцы. Декоративное освещение в сочетании с материалом и рисунком мощения гармонично вписано в общую картину придомовой территории клубного дома Barkli Gallery.

Продолжением тайного сада, демонстрирующего приватное величие, которое ощущаешь с первой минуты знакомства, стала оранжерея с зимним садом на первом этаже дома, рядом с библиотекой и лаунж-зоной. Уникальный микроклимат оранжереи прекрасно подходит не только для экзотических растений: это чудесное место для отдыха в тишине, наедине с одним из роскошных альбомов или книгой из собственной библиотеки Barkli Gallery.

Достойное окружение

Сложная взаимосвязь частной и публичной территорий удачно отражена в рамках основной идеи Barkli Gallery — сочетание атмосферы старой Москвы и европейского качества жизни.

Фото: Barkli Gallery

Клубный дом Barkli Gallery расположен в самом сердце столицы, в окружении множества историко-архитектурных памятников — это поистине сакральное место для коренных москвичей, в котором корпорация «Баркли» бережно воссоздала уникальную атмосферу Москвы начала XX века. Девелопер восстановил мостовую Ордынского тупика, установил аутентичные фонари и скамейки в прилегающем сквере, высадил цветы и кустарники, а парадный вход в лобби украшают два больших каменных вазона в классическом стиле.

«Идея и качество ее воплощения на рынке девелопмента, как и на рынке искусства, стоят не меньше, а порой даже больше, чем материалы. Во многом благодаря партнерству с Государственной Третьяковской галереей этот проект стал образцом аутентичной современной застройки в историческом центре Москвы: при строительстве здания сохранены и восстановлены исторические фасады зданий начала XX века, а концепция проекта буквально пронизана атмосферой эпохи русского модерна.

Благоустройство территории Barkli Gallery также стало для нас важной задачей. Это не только продолжение нашего поистине коллекционного здания, но и вклад в благоустройство прекрасного района Замоскворечье в целом»,— считает первый заместитель председателя правления корпорации «Баркли» Александр Красавин.