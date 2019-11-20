Самарский депутат признался в суде в коммерческом подкупе

Председатель Совета депутатов Промышленного района Самары Минахмет Халиуллов заявил о признании своей вины в коммерческом подкупе на заседании в суде Советского района. Об этом “Ъ-Волга” сообщил помощник районного прокурора Вусал Алиев.

Обвиняемый также попросил в связи с его признанием рассмотреть дело в особом порядке, то есть в закрытом от СМИ режиме. Однако поскольку Минахмет Халиуллов не помнил обстоятельств совершения преступления (даты и суммы полученного им незаконного вознаграждения) суд отказал мужчине в этой просьбе.

Ранее в отношении депутата было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июля 2016-го по июль 2018 года Минахмет Халиуллов от лица подрядчика регионального оператора «Фонд капитального ремонта Самарской области» (ФКР) как представитель ООО «Техстрой» передал более 1 млн руб. Алексею Архипову, брату бывшего врио гендиректора фонда капремонта Михаила Архипова. Он, в свою очередь, передал незаконное вознаграждение экс-главе областного ФКР за беспрепятственное перечисление подрядчику денег за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Подозреваемый был арестован.

Георгий Портнов