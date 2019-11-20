Мечтаете о камине в гостиной, и жить в центре города? Это реально!

Высокие скорости, быстрые решения, максимальная концентрация на результате. Headliner – в центре внимания. Новый дом класса «комфорт+» в самом сердце города. Первый пермский небоскреб – олицетворение современной жизни.

31 этаж, 550 квартир, 7 лифтов и почти 100 м в высоту. Это не просто магия цифр. Они обеспечивают удобство и современный темп жизни. Все, от скоростных лифтов до системы «умный дом», заботится о вас.

Каждая квартира окутает своего владельца теплом и уютом. Разнообразные эргономичные планировки позволяют найти подходящий вариант на любой, даже самый взыскательный вкус. Современные студии для молодых и независимых, классические квартиры с раздельной планировкой для семейных людей. Варианты с кухней-нишей отлично подходят для создания современных минималистичных интерьеров с барной стойкой. Единое пространство создает ощущение простора.

Планировки-студии есть не только в однокомнатных квартирах, но и в двух-, трех- и даже четырехкомнатных версиях. В жилом доме Headliner – большой выбор площадей от 33 до 106 кв. м.

Для самых искушенных, на последнем – 31-м этаже – есть особое предложение. Две четырехкомнатные квартиры оборудованы дымоходами. Это позволяет установить настоящий камин с живым огнем. Так девелоперу «КОРТРОС-Пермь» удалось совместить несочетаемое – динамику мегаполиса, вид на город и романтику домашнего уюта. В результате получилось уникальное предложение для Перми.

Планировки разрабатывались в соответствии с потребностями покупателя и общей концепцией небоскреба. Здесь созданы все условия, чтобы каждый мог построить свою реальность. А панорамное остекление лоджий создает ощущение, будто город у ваших ног.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, что позволяет сразу заселиться, без лишних забот. Хозяевам остается расставить мебель, приятные мелочи и наполнить любовью свой новый дом.

Для тех, кто стремится создать уникальное пространство, застройщик предлагает варианты дизайнерской отделки. Представить себя счастливым обладателем и заглянуть в будущее можно прямо на сайте небоскреба – по вкладке «3D-планировки» доступны проекты визуализации обустройства квартир. Решения – стильные и современные. Есть варианты оформления квартир различной планировки, на любой вкус: монохромные и яркие, ультрамодные и классические, с большим числом деталей и лаконичные. Необычные дизайнерские работы отлично вдохновляют. А приглянувшиеся идеи после ввода дома в эксплуатацию в 2020 году можно будет воплотить в реальность.

Специалисты офиса продаж «КОРТРОС-Пермь» помогут подобрать подходящий вариант: тел. 2-155-775, ул. Куйбышева, 61.

Застройщик – АО «КОРТРОС-Пермь»

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