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Ставропольца осудили за разглашение банковской тайны

В Ставрополе местного жителя, работавшего в кредитном учреждении, осудили за незаконное разглашение банковской тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Суд установил, что мужчина снимал на камеру телефона личные данные клиентов их базы данных банка и за деньги отправлял через интернет третьему лицу. Так он продал данные четверых клиентов организации.

«Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что осознанно совершил противоправное деяние с целью дополнительного заработка, который планировал потратить на собственные нужды»,— говорится в сообщении.

Подсудимого приговорили к полутора годам условно.

Дарья Голякова


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