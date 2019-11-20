Ставропольца осудили за разглашение банковской тайны

В Ставрополе местного жителя, работавшего в кредитном учреждении, осудили за незаконное разглашение банковской тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Суд установил, что мужчина снимал на камеру телефона личные данные клиентов их базы данных банка и за деньги отправлял через интернет третьему лицу. Так он продал данные четверых клиентов организации.

«Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что осознанно совершил противоправное деяние с целью дополнительного заработка, который планировал потратить на собственные нужды»,— говорится в сообщении.

Подсудимого приговорили к полутора годам условно.

Дарья Голякова