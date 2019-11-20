В Татарстане для безопасности рыбаков на льду выставят десять круглосуточных спасательных постов

Для обеспечения безопасности на самых популярных среди рыбаков местах подледного лова в Татарстане планируется выставить десять круглосуточных спасательных постов. Об этом на брифинге в Доме правительства республики рассказал замглавы МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, каждый год в Татарстане регистрируют от 88 до 96 мест массового выхода людей на лед, а всего регионе — десятки тысяч рыбаков. Также для их безопасности в регионе организована работа мобильных патрульных групп муниципальных образований республики. Их основная задача заключается в пресечении выхода местных жителей на лед, если его толщина составляет менее 7 см.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане во время ледостава погибли три человека.

"Ъ-Казань"