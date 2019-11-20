В Тюменской области расследуют гибель двоих детей при пожаре

В деревне Большой Остров (Тюменская область) во вторник вечером при пожаре сгорели две сестры, еще один человек находится в больнице с ожогами, сообщили в региональном СУ СКР. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сейчас выполняется комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств, причин и условий происшествия: допрашиваются свидетели, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, 19 ноября вечером мужчина изготавливал возле газового котла рабочую смесь для бензопилы. Во время переливания бензина из емкостей произошло возгорание паров — это привело к пожару в доме, где также находились сожительница и двое детей. По данным СУ СКР, взрослые спаслись, а девочки погибли. Мужчина сейчас находится в больнице с ожогами.

На странице соцсети «ВКонтакте» ГУ МЧС по Тюменской области уточняется, что к моменту прибытия пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнем. «Открытое горение удалось ликвидировать через 44 минуты с момента поступления сообщения о пожаре. Были обнаружены тела детей 2010 и 2016 годов рождения», — сообщили в спасательной службе, уточнив, что ликвидировали пожар 26 человек и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации бытовых газовых (бензиновых) устройств.