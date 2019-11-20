Суд приостановил спор мэрии Краснодара с ФК «Кубань» из-за земельного участка

Арбитражный суд Краснодарского края приостановил производство по заявлению администрации Краснодара к НАО «Футбольный клуб «Кубань» о возврате земельного участка площадью 408 тыс. квадратных метров. Речь идет об участке, который расположен в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (улица Парусная, 32). Он был выделен для строительства учебно – тренировочной базы ФК. Мэрия в исковом заявлении просила суд расторгнуть договор с ФК об аренде земельного участка от 18 августа 2010 года и обязать ответчика вернуть землю. В рамках этого спора суд в июне 2016 года наложил на участок арест и запретил совершать любые регистрационные действия в отношении спорного объекта.

Как сообщает РАПСИ, производство по делу приостановлено до вынесения судебного акта по иску Федерального агентства лесного хозяйства к администрации муниципального образования город Краснодар и ФК «Кубань» о признании недействительной (ничтожной) сделкой договора аренды участка.

Краевой арбитраж признал банкротом НАО ФК «Кубань» 17 декабря 2018 года по заявлению налоговой инспекции. В результате судебных разбирательств было выснено, что реальная ко взысканию дебиторская задолженность ФК составляет всего 100 тыс. евро (не более 8 млн руб.). Задолженность клуба по уплате налогов составляет около 500 млн руб., размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд руб.

Елена Рыжкова