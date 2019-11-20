В Татарстане осенью 2019 года на воде погибли 13 человек

В Татарстане число погибших в результате происшествий на воде осенью 2019 года составило 13 человек, в том числе один ребенок, что на треть меньше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге в Доме правительства республики рассказал главный госинспектор региона по маломерным судам Юрий Венедиктов, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана. Всего осенью произошли 16 несчастных случаев на воде, четырех человек удалось спасти.

Из 13 человек три человека погибли при опрокидывании рыбацкой лодки. Еще девять утонули после падения с берега. Шестилетний ребенок также скончался при падении в водоем. Инцидент произошел 2 ноября рядом с поселком ЗЯБ в Набережных Челнах. Ребенок был один рядом с водоемом. Трагедия произошла из отсутствия контроля со стороны взрослых. Предположительно, ребенка привлекли образовавшиеся промоины около тонкого льда водоема.

Напомним, что в 2018 году в Татарстане утонули 96 человек.

"Ъ-Казань"