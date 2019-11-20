В Ставрополе экс-майора полиции приговорили к восьми годам колонии за взятку

Промышленный суд Ставрополя приговорил бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями ГУ МВД России по Ставропольскому краю майора полиции Андрея Калмыкова к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Он также заплатит штраф в размере 30 млн руб.

Установлено, что Калмыков вымогал у руководителя одного из филиалов государственных энергетических предприятий края взятку в размере 3 млн. руб. за прекращение проводимой в его отношении проверки. Полицейского задержали с поличным в феврале прошлого года при получении половины требуемой суммы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что по данному факту сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности провели служебную проверку, по результатам которой полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Дарья Голякова