Пропавшую на Кубани девочку пытались убить

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), сообщило ведомство. Девочка пропала 18 ноября на хуторе Родниковском Новокубанского района, через сутки ее нашли живой в выгребной яме на территории местного дома культуры. Девочка была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается медицинская помощь.

Ранее СМИ сообщали, что девочка вышла погулять на улицу и не вернулась, она была одета в казачью форму. В поисках ребенка принимали участие сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Вечером 19 ноября полицейский обнаружил ребенка.

По первоначальной версии, девочка случайно упала в яму общественного туалета и не смогла выбраться. Однако, по данным СУ СКР, у ребенка, помимо переохлаждения, были обнаружены телесные повреждения. В ходе расследования будут изучены условия жизни девочки, также будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними, сообщили в ведомстве.

Анна Перова, Краснодар