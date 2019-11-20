Бюджет Кургана в 2020 году сократится почти на 1 млрд рублей

Проект бюджета Кургана на 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрят на публичных слушаниях 4 декабря. Соответствующее постановление главы города Андрея Потапова опубликовано на официальном сайте мэрии.

Согласно проекту, доходы бюджета Кургана на 2020 год составят 6,58 млрд руб., расходы – 6,84 млрд, дефицит – 259,5 млн руб. По сравнению с первоначальным бюджетом города на 2019 год основные параметры сокращаются почти на 1 млрд руб. Так, доходы тогда были утвержден в размере 7,52 млрд руб., а расходы – 7,96 млрд.

После проведения публичных слушаний проект бюджета на 2020 год будет представлен на рассмотрение депутатам Курганской городской Думы.