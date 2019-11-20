Облсуд вернул в прокуратуру дело об убийстве предпринимателя в Магнитогорске

Челябинский областной суд вынес постановление о возвращении уголовного дела об убийстве магнитогорского предпринимателя Дмитрия Лебедева прокурору. Решение принято в связи с необходимостью устранить допущенные в обвинительном заключении процессуальные нарушения, препятствующие рассмотрению дела, сообщает пресс-служба облсуда.

Четверо обвиняемых по делу Евгений Макорин, Константин Андреев, Рустам Насыров и Рамиль Хасанов находятся под стражей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», преступление произошло в мае 2018 года. В сентябре этого года уголовное дело передали в суд. По версии следствия, бизнес-партнер Дмитрия Лебедева после ссоры с ним организовал заказное убийство. Он заплатил трем исполнителям 850 тыс. руб. Мужчины купили одежду, похожую на форму сотрудников правоохранительных органов. С целью конспирации обвиняемые украли номера с чужого автомобиля и установили на свою машину. Дмитрий Лебедева убили в подъезде его дома. На теле было обнаружено 37 ножевых ранений.

Сообщникам в зависимости от степени участия предъявлено обвинение по ч. 3 ст.33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «г», «з» ч .2 ст. 126 УК РФ (организация покушения и покушение на похищение человека), ч.3 ст.33, п.п. «в, ж, з» ч .2 ст.105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст.325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственными регистрационными знаками транспортного средства), п.п. «а, в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).