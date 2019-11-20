Жителя Удмуртии подозревают в хищении более 100 столбов с кладбища

Ранее судимого 34-летнего неработающего жителя Камбарского района подозревают в хищении более 100 столбов с одного из кладбищ. Ущерб составил 25 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Установлено, что задержанный вывозил похищенные с кладбища столбы на грузотакси. Затем он сдавал краденое в пункты приема металла, расположенные в Камбарском районе и Татарстане. За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.