Депутаты от КПРФ «похоронили» Саратовскую область

Депутаты Саратовской областной думы от КПРФ устроили акцию протеста во время заседания регионального парламента, на котором принимался бюджет на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов.

Сначала представители компартии выступили против регламента проведения мероприятия с уменьшенным временем для выступления и отсутствием возможности для всех желающих обозначить свою позицию. Они требовали предоставить каждому желающему выступить 10 минут времени. В повестку дня они внесли два предложения - направить письмо в Государственную Думу с предложением изменить бюджетную политику в пользу регионов и снять с повестки дня вопрос об утверждении бюджета.

Все предложения фракции КПРФ были отклонены. После этого они объявили об отказе участвовать в заседании. Покидая зал, коммунисты установили перед столом председателя облдумы изображение границ Саратовской области с траурной лентой и возложили к нему цветы.

Марина Ковалева