«Группа Агроком» пытается взыскать с ресторатора Калинича 6,5 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской рассмотрит иск компании «Парк» (входит в ООО «Группа Агроком» Ивана Саввиди) к рестораторам Вадиму Калиничу и Людмиле Овчинниковой. Соответствующая информация опубликована картотеке суда. Компания просит привлечь рестораторов к субсидиарной ответственности на 6,5 млн руб. как бывших руководителей обанкротившегося ООО «Бамбук А».

Компания три года арендовала у «Парка» помещение на Театральной в течение трех лет, но в 2015 году договор был расторгнут из-за невыполнения арендатором условий оплаты. ООО «Бамбук А» заключило соглашение с «Парком» и обязалось выплатить основной долг по аренде, штраф и пени на общую сумма 5,9 млн руб. Но по долгам компания так и не рассчиталась.

В 2018 году «Агроком Холдинг» подал иск о банкротстве «Бамбук А», однако имущества должника было недостаточно для финансирования процедуры банкротства. Дело было прекращено, а компания ликвидирована.

Дарья Голякова