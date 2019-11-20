Экс-начальник управления транспорта Челябинска возглавил Росприроднадзор в Башкирии

Бывший начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов стал исполняющим обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Башкортостану в структуре Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства.

Роман Болотов работал в должности начальника управления транспорта Челябинска с осени 2016 года до июня 2018 года, когда он уволился по собственному желанию. Ранее он долгое время был первым вице-мэром Златоуста, с 2015 года работа в администрации Центрального района Челябинска.